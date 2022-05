Kita-Warnstreiks

Erzieher und Erzieherinnen demostrieren in Leipzig (Sebastian Willnow/dpa)

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, beteiligten sich rund 26.000 Erzieherinnen und Erzieher an Kitas und Ganztagsschulen an dem ganztägigen Ausstand. Allein in Nordrhein-Westfalen folgten 8.000 Angestellte dem Verdi-Aufruf. Warnstreiks gab es unter anderem in Niedersachsen, Hessen, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Viele Einrichtungen waren deshalb ganztägig geschlossen. Einige Kitas boten nur eine Notbetreuung an. In Hannover blieben beispielsweise sämtliche städtische Kindertagesstätten geschlossen.

Mit den Arbeitsniederlegungen will Verdi den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen. Die dritte Tarifverhandlungsrunde ist für Mitte Mai angesetzt. Die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 330.000 betroffenen Beschäftigten mehr Geld und attraktivere Arbeitsbedingungen.

Auch an den sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen gab es Warnstreiks. Hier verlangt Verdi die sofortige Aufnahme von Tarifverhandlungen für bessere Arbeitsbedingungen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.