In den meisten Fällen sei es um Landfriedensbruch gegangen, hieß es. Mehr als 130 Personen seien in Gewahrsam genommen, 26 Einsatzkräfte verletzt worden. Es sei nicht bekannt, dass Besucher oder Gegner der Veranstaltung schwerer verletzt worden seien. Vier Tage lang waren hunderte Polizistinnen und Polizisten in Gießen im Einsatz.

Am Samstag hatten Gegner des Eritrea-Festivals randaliert und unter anderem versucht, auf das Gelände zu gelangen. Veranstalter des Festivals war der Zentralrat der Eritreer in Deutschland, der wegen seiner Nähe zu dem Regime in dem ostafrikanischen Land als umstritten gilt. In Eritrea regiert Präsident Afewerki in einer Ein-Parteien-Diktatur. Im vergangenen Jahr war es bei der Veranstaltung ebenfalls zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Die Stadt Gießen hatte deshalb im Vorfeld versucht, das Festival gerichtlich verbieten zu lassen.

