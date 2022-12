Regierungsbericht

Rund ein Drittel der Obdachlosen sind dem Bericht zufolge Frauen. (imago / Ralph Peters)

Das geht aus dem ersten Wohnungslosenbericht der Bundesregierung hervor, der in Berlin veröffentlicht wurde. Demnach wurden in die Zählung drei Gruppen einbezogen: Menschen, die in der Wohnungsnothilfe untergebracht sind sowie Personen, die bei Freunden oder Verwandten unterkommen, und diejenigen, die auf der Straße leben. Den Angaben zufolge sind mit 178.000 Personen der Großteil der Betroffenen in öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtungen untergebracht. Knapp zwei Drittel der Wohnungslosen sind Männer, gut ein Drittel Frauen. Zudem lebten rund 6.600 Kinder mit ihren Eltern in verdeckter Wohnungslosigkeit oder auf der Straße, heißt es.

