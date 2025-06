Kunst-Projekt

Angestrahler Reichstag (Archivbild) (picture alliance / pic one / Ben Kriemann)

Am Freitag endet das Lichtspektakel im Regierungsviertel. Mit 24 Hochleistungsprojektoren wird seit dem 9. Juni nach Einbruch der Dunkelheit das Werk des Künstlerehepaars Christo und Jeanne-Claude an die Westfassade des Gebäudes projiziert. Dadurch sieht es so aus, als sei der Reichstag wieder verhüllt.

Das Künstlerehepaar Christo (1935-2020) und Jeanne-Claude (1935-2009) hatte den Reichstag 1995 verpackt. Das lange umstrittene Projekt lockte damals etwa fünf Millionen Menschen in die Stadt.

