Das entschied das örtliche Amtsgericht. Der Mann wurde wegen besonders schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er hatte demnach Pflastersteine und den Betonfuß eines Bauzauns geworfen, um die Krawalle anzuheizen. Zudem soll der Eritreer Polizisten angegriffen haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Im vergangenen September hatte er mit bis zu 200 anderen demonstriert. Die Kundgebung richtete sich gegen die Veranstaltung eines Vereins, der dem diktatorischen Regime in dem afrikanischen Land nahestehen soll. Viele Demonstranten rückten mit Dachlatten und Stangen an. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, darunter fast 40 Polizisten. In Kürze soll der Prozess gegen einen weiteren Beteiligten an den Krawallen beginnen.

