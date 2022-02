Die 2G-Regel im Einzelhandel gilt nur noch in wenigen Bundesländern (Archivbild). (picture alliance / dpa / Ulrich Perrey)

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es aktuell keine Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel – nur das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht. Ende Januar hatte der Verwaltungsgerichtshof die 2G-Regel gekippt, am Mittwoch wurde auch die 3G-Regel außer Kraft gesetzt. Es dürfen also neben Geimpften und Genesenen auch Ungeimpfte ohne negatives Testergebnis wieder in die Läden.

Bayern

In Bayern ist die 2G-Vorgabe für den Einzelhandel bereits seit längerem ausgesetzt, nachdem der Verwaltungsgerichtshof die Einschränkung im Januar gekippt hatte. Seitdem gilt hier ebenfalls eine FFP2-Maskenpflicht in den Geschäften.

Berlin

In Berlin gilt aktuell noch die 2G-Regelung, es haben also nur Geimpfte und Genesene Zugang zu den Geschäften. Die Regierende Bürgermeisterin Giffey (SPD) kündigte jedoch bereits ein Auslaufen der 2G-Regel im Einzelhandel zum 18. Februar an. Stattdessen soll eine generelle FFP2-Maskenpflicht gelten. Der Beschluss dazu wird kommenden Dienstag erwartet.

Brandenburg

Seit Mittwoch haben in Brandenburg auch Menschen ohne Impf- oder Genesungsnachweis wieder Zugang zu Geschäften. Die 2G-Regelung ist abgeschafft; das hatte das Kabinett in Potsdam am Dienstag beschlossen. Auch hier gilt stattdessen eine FFP2-Maskenpflicht.

Bremen

In Bremen gilt die 2G-Regel für den Einzelhandel aktuell, doch auch hier soll sie voraussichtlich in den kommenden Tagen abgeschafft werden. Das hat der Bremer Senat am Dienstag beschlossen. Abstands- und Hygieneregeln bleiben jedoch bestehen, außerdem muss weiterhin eine FFP2-Maske getragen werden.

Hamburg

Auch der Hamburger Senat hat die Corona-Maßnahmen für den Einzelhandel gelockert: Ab Samstag wird die 2G-Regel durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt. In Geschäften des täglichen Bedarfs darf weiterhin eine einfache OP-Maske getragen werden.

Hessen

In Hessen brauchen Kundinnen und Kunden seit Montag keinen Impf- oder Genesungsnachweis mehr beim Einkaufen. Für alle ab 15 Jahren gilt jedoch eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurde die 2G-Regel gekippt: Ab Samstag wird sie durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt. Wie die stellvertretende Ministerpräsidentin Oldenburg (Linke) erklärte, sind Gespräche mit den Kommunen anberaumt, um solche FFP2-Masken kostenlos etwa für Wohngeld- und Arbeitslosengeld-Empfängerinnen und -Empfänger zur Verfügung zu stellen.

Niedersachsen

Auch in Niedersachsen gilt lediglich eine FFP2-Maskenpflicht in den Geschäften. Bereits im Dezember hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die 2G-Regel im Einzelhandel aufgehoben.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen gilt 2G im Einzelhandel zwar weiter, allerdings müssen die Händlerinnen und Händler die Nachweise nur noch stichprobenhaft kontrollieren. Am Mittwoch teilte Ministerpräsident Wüst (CDU) mit, die Beschränkung solle nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am 16. Februar aufgehoben werden. Wüst, der derzeit MPK-Vorsitzender ist, sagte der Deutschen Presse-Agentur, es solle gemeinsam ein schrittweiser Plan für mehr Perspektiven beraten werden, "der die Öffnungen verantwortungsvoll mit einem Basisschutz absichert". Das bedeute: "Maske tragen und Abstand halten, da, wo es nötig ist."

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gilt aktuell noch eine 2G-Regelung in den Geschäften – doch auch hier wird sie fallen, kündigte Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) an. Demnach soll die Regelung am 18. Februar abgeschafft werden.

Saarland

Auch im Saarland wurde die 2G-Regel nach dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Saarlouis Ende Januar zurückgenommen. Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht in den Geschäften.

Sachsen

3G statt 2G im Einzelhandel – das gilt seit Sonntag in Sachsen. Es haben also neben Geimpften und Genesenen auch Ungeimpfte mit negativem Corona-Test Zugang zu Geschäften.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt gilt die 2G-Regelung zwar aktuell noch, aber auch hier soll sie bald gekippt werden. "Dass 2G im Einzelhandel fällt, ist klar", sagte Ministerpräsident Haseloff (CDU) am Mittwoch. Am kommenden Dienstag werde das Kabinett den Beschluss fassen und zeitnah nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch auf den Weg bringen. "Wir wollen die Beschlüsse als Paket fassen mit Regelungen für die Schulen, den Sport und die Gastronomie."

Schleswig-Holstein

Seit Mittwoch gelten auch in Schleswig-Holstein keine Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel mehr. Hier gilt weiterhin eine Maskenpflicht, die ist jedoch nicht auf den FFP2-Standard beschränkt – auch OP-Masken sind zulässig.

Thüringen

In Thüringer Einzelhandel gilt seit diesem Montag 3G. Ein Nachweis ist für den Zugang zu Geschäften also weiterhin erforderlich, es können aber nun auch ungeimpfte Kundinnen und Kunden wieder einkaufen – mit negativem Corona-Test.

(Stand: 9.2.2022)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 10.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.