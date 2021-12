Menschen auf der Hohe Straße in Köln (dpa-Bildfunk / Oliver Berg)

Der Handel dürfe kein rechtlich fragwürdiges Sonderopfer werden, erklärte der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Dulger. Die entscheidenden Schritte, um diesen Winter zu überstehen, seien Impfen und Boostern.

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, begrüßte dagegen die neuen Beschränkungen. Die Beschlüsse seien absolut richtig, sagte er der "Rheinischen Post". Mit den Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte entsprächen die Maßnahmen dem Ernst der Lage und den Erwartungen der Krankenhäuser. Zudem sei es gut, dass nun eine allgemeine Impfpflicht näher rücke.

Bund und Länder hatten beschlossen, die in einigen Ländern schon geltende 2G-Regel bundesweit auszuweiten, unabhängig von der jeweiligen Inzidenz. In Geschäften sowie bei Kultur- und Freizeitveranstaltungen bekommen künftig nur noch gegen das Coronavirus Geimpfte oder von einer Infektion Genesene Zugang. Bei 2G plus wäre zudem ein negatives Testergebnis erforderlich.

