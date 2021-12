Studierende in einem Hörsaal unter Wahrung der Abstandsregeln (Symbolbild) (picture-alliance / dpa / Uwe Zucchi)

Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gab dem Eilantrag eines Studenten statt, der nicht geimpft ist und laut Studienordnung an Präsenzveranstaltungen teilnehmen muss. Dem Grundgesetz zufolge dürften alle Deutschen ihre Ausbildungsstätte frei wählen. Die 2G-Verordnung des Landes aber greife in dieses Recht ein, weil Ungeimpfte an den meisten Präsenzveranstaltungen nicht teilnehmen könnten, urteilte das Gericht. Einen weiteren Antrag des Studenten gegen Beschränkungen für Kontakte und den Freizeitbereich lehnte das Gericht ab.

Erst gestern hatte das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg die 2G-Regel für den Einzelhandel in Niedersachsen außer Vollzug gesetzt. Die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig, hieß es unter anderem.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.