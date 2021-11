Wer keine Antikörper hat, muss draußen bleiben: Ab Montag gilt in Sachsen die 2G-Regel. In Restaurants, Clubs oder Fußballstadien dürfen nur noch Geimpfte und Genesene.

Es sind verzweifelte Maßnahmen. Die letzte Ausfahrt vor dem Lockdown, nannte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer das. Weil die Intensivstationen wieder voller werden. Weil zunehmend jüngere Patienten auch schwere Verläufe länger überleben und so Pflegekapazitäten binden. Krankenhäuser verschieben wieder Operationen, Besuche sind nur noch in absoluten Ausnahmefällen erlaubt. Auch in Pflegeheimen mehren sich die Impfdurchbrüche.

Ungeimpfte ziehen die Pandemie unnötig in die Länge

Der unbeschwerte Sommer ist vorbei. Die vierte Welle rollt, besonders dort, wo die Impfquote niedrig ist – und reißt auch die mit, deren Impfschutz versagt. Um die Krankenhäuser arbeitsfähig zu halten, sind nun wieder drastische Einschränkungen nötig. Dass die vor allem für Ungeimpfte gelten, ist folgerichtig. Denn sie sind es, die die Pandemie unnötig in die Länge ziehen.

Diese Situation wäre vermeidbar gewesen. Wenn sich mehr Menschen impfen lassen würden. Aber das wollen noch immer zu viele in Sachsen partout nicht einsehen. Nur 57 Prozent haben eine vollständige Impfung, damit ist Sachsen bundesweites Schlusslicht. Dass sich bei Impfaktionen nach wochenlanger Flaute plötzlich wieder Schlangen bilden, ist zwar gut – zeugt aber auch davon, wie viele sich den Sommer über in Sorglosigkeit gewogen haben.

Kostenlose Schnelltests in Hochinzidenzgebieten

Denn auch 2G wird die vierte Welle nicht mehr stoppen.

Erstens können sich auch Geimpfte erneut infizieren und dabei das Virus weiterverbreiten. Weil die Impfung vor Krankheitsausbrüchen und schweren Erkrankungen schützt, bleibt das Virus bei Geimpften häufiger unentdeckt. Notwendig wären deshalb flächendeckende, kostenlose Schnelltests.

Eine Milliarde im Monat hat das den Bund gekostet, rechnet Sachsens Ministerpräsident vor. Der Bund sollte dieses Geld schleunigst wieder freigeben und kostenloses Tests zumindest in Hochinzidenzgebieten anbieten. Denn die Schäden, die durch Krankheit, Intensivbetreuung oder sogar einen weiteren Lockdown drohen, wären ungleich größer.

Gastronomen in Annaberg kontrollieren niemand

Das zweite Problem mit 2G: Infektionsschutzregeln müssen kontrolliert werden. Wenn 3G eingehalten worden wäre, bräuchte es 2G gar nicht, sagen Mediziner. Doch das ist in bestimmten Regionen Sachsens offensichtlich nicht der Fall. Im erzgebirgischen Annaberg-Buchholz zum Beispiel sagen Gastronomen offen, dass sie Gäste auch ohne Testnachweis einlassen. Die örtliche Verwaltung lässt sie gewähren.

Eine himmelschreiende Fahrlässigkeit mit absehbaren Folgen: Die Inzidenz liegt in weiten Teilen Sachsen über 500, im Osterzgebirge sogar über 800.

Eine Ignoranz, die wütend macht

Schon jetzt ist absehbar, dass die vom Gesundheitsministerium definierte Überlastungsgrenze der Krankenhäuser gerissen wird. Dann würden weitere Einschränkungen in Kraft treten. Ungeimpfte dürften sich nur noch mit einer weiteren Person außerhalb der eigenen Wohnung treffen. Unwahrscheinlich ist allerdings, dass sich jemand daran halten würde.

Alle Verordnungen helfen nichts, wenn zu viele die Bedrohung durch das Virus weiterhin nicht ernst nehmen. Doch das lässt sich nicht verordnen. Eine Ignoranz, die wütend macht. Besonders die, die sich an die Regeln halten, die Angehörige an Corona verloren haben oder selbst mit Spätfolgen leben müssen.

