Nicht nur im Ausland gibt es Proteste gegen das russische Vorgehen, wie im Bild in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina, sondern auch in Russland selbst. (imago images/ZUMA Wire)

Die Gruppe OWD-Info berichtete von mehr als 3.000 Festnahmen in den vergangenen drei Tagen. Gestern hätten Sicherheitskräfte mehr als 450 Menschen in 34 Städten in Gewahrsam genommen. Die russischen Behörden warnen vor der Teilnahme an nicht genehmigten Kundgebungen. Unter dem Vorwand der Corona-Pandemie werden Demonstrationen nicht erlaubt.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.