Israelische Militäroperation

In der Stadt Dschenin im Westjordanland gab es während der israelischen Militäroperation heftige Gefechte. (Ayman Nobani / dpa / Ayman Nobani)

100 weitere wurden verletzt. Rund 3.000 Menschen haben nach Angaben des Roten Halbmonds und des UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge das Gebiet am Stadtrand von Dschenin verlassen. Die Bewohner des Flüchtlingslagers sollen in Schulen und anderen Unterkünften der Stadt untergebracht werden. Insgesamt leben in dem Viertel rund 18.000 Menschen. Der Militäreinsatz hatte gestern begonnen. Palästinenser-Präsident Abbas setzte den Kontakt und die Sicherheitskoordination mit Israel aus.

Das Flüchtlingslager-Viertel von Dschenin ist häufig Schauplatz eskalierender Gewalt. Es gilt als Rückzugsort militanter Palästinenser. Erst vor zwei Wochen starben sieben Menschen bei einer israelischen Razzia.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.