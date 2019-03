Zum dritten Jahrestag des EU-Flüchtlingspakts mit der Türkei hat Ärzte ohne Grenzen die Situation auf den griechischen Ägäis-Inseln angeprangert.

Die Hilfsorganisation bezeichnete den EU-Türkei-Deal als Hauptgrund für krankmachenden Bedingungen in den überfüllten Flüchtlingslagern. Griechenland sei zu einem Abladeplatz für Frauen, Männer und Kinder geworden, für deren Schutz die EU nicht sorge.



Die Europäische Union hatte am 18. März 2016 mit Ankara vereinbart, dass das Land alle Flüchtlinge zurücknimmt, die von der Türkei auf die griechischen Inseln übersetzen. Im Gegenzug sollten Syrer, die sich in der Türkei befinden, in der EU aufgenommen werden. Allerdings wurden seitdem aus rechtlichen Gründen nur wenige hundert Flüchtlinge pro Jahr in die Türkei zurückgebracht, so dass tausende Menschen teils über Jahre in völlig überfüllten Lagern auf den Inseln festsitzen.