Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hat die Haltung mancher kirchlicher Kreise zu Israel bemängelt.

Er wünsche sich hier mehr Sensibilität und Zurückhaltung, sagte Schuster in einem Redebeitrag, der auf dem Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am Main ausgestrahlt wurde. Viele Urteile in den Kirchen über Israel fielen zu schnell und mit zu wenig Sachkenntnis. Zudem würden an Israel häufig strengere Maßstäbe angelegt als an andere Staaten.



Schuster erinnerte daran, dass über Jahrhunderte hinweg von den Kanzeln ein vehementer Judenhass verkündet worden sei. Nach der Schoah hätten sich die beiden christlichen Kirchen aber deutlich davon distanziert und sich zu ihrer Schuld bekannt.



Auch vom Kirchentag wurden die jüngsten antisemitischen Vorfälle in Deutschland als empörend und bestürzend kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.