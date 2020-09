Der dritte Tag des Warnstreiks bei der Deutschen Post hat nach Darstellung des Unternehmens relativ geringe Auswirkungen gehabt.

65.000 Pakete und 356.000 Briefe hätten nicht wie geplant ihre Empfänger erreicht, teilte die Deutsche Post mit. Der Anteil an der bundesweiten Tagesmenge liege jeweils bei 1,2 und 0,6. Am Vortag seien deutlich mehr Sendungen liegengeblieben. Wie es weiter hieß, beteiligten sich rund 900 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen - vor allem in Berlin, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.



Verärgert zeigte sich die Deutsche Post darüber, dass drei Tage hintereinander Betriebsstätten in Nordrhein-Westfalen bestreikt worden seien. Am Sonntag finden in dem Bundesland Kommunalwahlen statt. Angesichts der Hygiene-Regel während der Corona-Pandemie dürfte die Briefwahl eine wichtige Rolle spielen. Die Post selbst habe in diesem Bereich ihre Kapazitäten angepasst, hieß es.



Die Gewerkschaft Verdi fordert in dem Tarifstreit 5,5 Prozent mehr Geld für 140.000 Beschäftigte.

