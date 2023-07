Dichte Rauchwolken über Rhodos (Rhodes.Rodos / AP / dpa)

Die Evakuierungen wurden in der Nacht fortgesetzt. Urlauber und Einheimische konnten unter anderem in Turnhallen, Schulen und Konferenzzentren unterkommen. Nach Angaben des Regionalgouverneurs werden die Evakuierungen durch vom Feuer abgeschnittene Straßenverbindungen behindert.

Mehr als 2.000 Menschen wurden mit Booten von Stränden abgeholt und an einen anderen, sicheren Strand gebracht, wie die Küstenwache mitteilte. An der Aktion waren mehr als 30 Schiffe beteiligt. Der Großbrand wütet bereits seit fast einer Woche. Auch an anderen Orten brennt es. Zuletzt waren innerhalb von 24 Stunden 46 neue Brände ausgebrochen.

Griechenland leidet derzeit unter einer extemen Hitzwelle mit Temperaturen von deutlich mehr als 40 Grad.

