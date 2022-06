Einsatz im nordrhein-westfälischen Hamm, nachdem ein Täter mit einem Messer vier Menschen in einem Hochschulgebäude verletzt hat. (Andreas Rother/Westfälischer An)

Die 30-jährige Frau aus Essen sei am Samstag in den späten Nachmittagsstunden ihren Verletzungen erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft Dortmund mit. Der Täter hatte insgesamt vier Menschen verletzt. Er wurde inzwischen in die Psychiatrie eingewiesen. Der Mann ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft seit längerem in psychotherapeutischer Behandlung.

