Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit ist in Dessau in Sachsen-Anhalt ein Denkmal für den früheren sowjetischen Präsidenten Gorbatschow eingeweiht worden.

Das von dem Bildhauer Bernd Göbel geschaffene Kunstwerk solle an seine herausragende Rolle bei der Wiedervereinigung Deutschlands erinnern, sagte Ministerpräsident Haseloff in Dessau. Gorbatschows Wirken für Perestroika und Glasnost habe erst die Voraussetzungen für die Deutsche Einheit geschaffen. Das Denkmal wurde aus Spendenmitteln finanziert; Initiator war der frühere Dessauer Oberbürgermeister Otto. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um das erste Denkmal dieser Art für Gorbatschow in Deutschland.



Zuvor hatte bereits Bundespräsident Steinmeier am Mittag in seiner Gedenkrede beim Festakt in Potsdam auf Gorbatschows wichtige Rolle bei der Vereinigung hingewiesen. Außerdem mahnte das deutsche Staatsoberhaupt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Einigungsprozess an. Dazu gehöre auch, offen über Fehler und Ungerechtigkeiten zu sprechen, sagte Steinmeier.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.