Georg Katzer gehörte ab 1990 zum Präsidium des Deutschen Musikrats und war immer wieder mit einer größeren musikalischen Arbeit präsent. Walter Thomas Heyn galt in den 1980-er Jahren als kommender ostdeutscher Opernkomponist; nach der Wende schrieb er Chansons. Bernd Franke ist seit 30 Jahren international gut vernetzt und viel gespielt.

Der Beitritt zur Bundesrepublik barg für Komponisten der ehemaligen DDR Herausforderungen in vielerlei Hinsicht. Für manche ergaben sich Entwicklungsspielräume, manche schufen sich diese auch selbst. Für alle stand die Aufgabe an, in eine andere Gesellschaft hineinzuwachsen, sich in dieser zu orientieren und zu behaupten.

Frank Kämpfers Sendung aus dem Jahre 2009 bündelt Haltungen und Erfahrungen dreier ostdeutscher Künstler aus den Jahren des erlebten Gesellschaftsumbruchs. Beim Wiederhören heute, ein Jahrzehnt später, erscheinen ihre Lebensleistungen wie ihre Irrtümer in geschärfterem Licht.