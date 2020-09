Rund einen Monat vor dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit hat in Potsdam die Freiluftausstellung "Einheitsexpo" begonnen. Unter dem Motto "Wir miteinander" eröffnete Brandenburgs Ministerpräsident Woidke die Ausstellung. Wegen der Corona-Pandemie wurde das geplante Fest zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober abgesagt und durch eine stadtweite Präsentation ersetzt.

Woidke erklärte, man habe sich das Fest ganz anders vorgestellt, aber aus der Corona-Not eine Einheits-Tugend gemacht. Ursprünglich wurden zu dem Bürgerfest Hunderttausende Besucher erwartet.

Präsentation der Länder und Verfassungsorgane

Auf der vierwöchigen Schau stellen sich unter anderem die 16 Bundesländer und die Verfassungsorgane wie Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung vor. Auf einer 3,5 Kilometer langen Strecke durch die Stadt präsentieren sie sich in gläsernen Ausstellungspavillons. Aus Hygienegründen dürfen diese nicht betreten, sondern nur umringt werden.



Auch digital soll die Ausstellung erlebbar sein. Der Bundestag erinnert an die Verhüllung des Reichstagsgebäudes vor 25 Jahren, Künstler Christo wäre in diesem Jahr 85 geworden. Eine Video-Collage mit 30 Stimmen zur Deutschen Einheit ist im Kubus des Bundespräsidialamts zu sehen.



Trotz der Coronakrise ist als Höhepunkt der Feierlichkeiten ein Festakt am 3. Oktober geplant, der live in der ARD übertragen wird und bei dem neben Woidke Bundespräsident Steinmeier sprechen soll.

Zustimmung zur Demokratie in Ost und West noch unterschiedlich

Auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit ist einem Medienbericht zufolge die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Demokratie in Ost und West unterschiedlich stark ausgeprägt. Das scheibt das "Handelsblatt" unter Berufung auf den Jahresbericht zum Stand der Einheit.



Zur Bilanz nach 30 Jahren gehöre auch, dass "der Zuspruch zur Demokratie und den Institutionen in Deutschland in den neuen Ländern heute geringer ist". Die politischen Wertüberzeugungen in den neuen und den alten Ländern seien "eines der wenigen Felder, in denen man noch ein unterschiedliches Bild findet", heißt es.



Kennzeichnend dafür sei eine in den neuen Ländern "durchgängig skeptischere und auch kritischer ausgeprägte Grundeinstellung gegenüber Politik", konstatiere die Bundesregierung in dem Bericht. Eine Unzufriedenheit nennenswerter Teile der Bevölkerung, die überall in Deutschland nachweisbar sei, sei somit in den neuen Ländern "nochmals stärker ausgeprägt".