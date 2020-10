Nach einem Monat gehen heute in Potsdam die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit zu Ende.

Die Menschen haben noch einmal Gelegenheit, die Ausstellung 'Einheits-Expo' zu besuchen, bei der sich die Bundesländer, Bundesregierung, Bundesrat, Bundestag und Bundesverfassungsgericht in Glaspavillons über die Stadt verteilt präsentieren. Der Brandenburger Landtag veranstaltet im wiederaufgebauten Stadtschloss einen Tag der offenen Tür, bei dem wegen der Coronavirus-Pandemie besondere Abstands- und Hygieneregeln gelten.



Gestern wurde zum Einheits-Jubiläum in Dessau in Sachsen-Anhalt ein Denkmal für den früheren sowjetischen Präsidenten Gorbatschow eingeweiht. Das von dem Bildhauer Bernd Göbel geschaffene Kunstwerk erinnere an seine herausragende Rolle bei der Wiedervereinigung Deutschlands, sagte Ministerpräsident Haseloff. Gorbatschows Wirken für Perestroika und Glasnost habe erst die Voraussetzungen für die Deutsche Einheit geschaffen.

