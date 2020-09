Vor dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit hat die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Göring-Eckardt, Fehler bei der Wiedervereinigung beklagt.

Es wäre richtiger gewesen, dieses Land in vielerlei Hinsicht gemeinsam neu zu gestalten, sagte die gebürtige Thüringerin im Interview der Woche des Deutschlandfunk. Da habe man einiges verpasst. Manche positive Erfahrungen in Ostdeutschland seien dann später etwas versteckt bundesweit genutzt worden. Als Beispiel nannte sie die Kinderbetreuung oder die Berufstätigkeit von Frauen.



Ihrer Einschätzung nach fühlen sich Ostdeutsche mehrheitlich immer noch als Bürger und Bürgerinnen zweiter Klasse, sagte Göring-Eckardt. Als Ursachen nannte sie eine mangelnde Anerkennung der Lebenserfahrung der Menschen sowie wirtschaftliche Nachteile. Dass es 30 Jahre später nach wie vor unterschiedliche Lohnhöhen gebe und dass die Arbeitszeiten im Osten höher seien als in Westdeutschland, das gehe nicht mehr, betonte die Grünen-Politikerin. Politisch sei es ein Fehler gewesen, nicht genau hinzuschauen, was für Stärken und für Erfolge es gebe. Wenn man den Osten immer nur als Problemgebiet beschreibe, dann sehe man nicht, was Gutes sich entwickelt habe, und könne keine Identität bilden.

"Hier geht es um Vertrauen"

Mit Blick auf den Umgang mit der Corona-Pandemie mahnte Göring-Eckardt eine bessere Zusammenarbeit von Bund und Ländern an. Der Flickenteppich bei Ländern und Kommunen führe dazu, dass die Leute nicht das Gefühl einer guten Organisation hätten. Hier gehe es auch um Vertrauen, betonte die Politikerin.



Sie forderte, der Bund müsse etwa klarere Vorgaben machen, wann getestet werde und wie die Schulen in Zukunft organisiert würden. Die Digitalisierung funktioniere nach wie vor nicht, meinte Göring-Eckardt. Das werde auch nicht dadurch besser, dass Lehrer und Lehrerinnen Laptops erhielten. Eine einheitliche Maskenpflicht in den Schulen hält die Grünen-Politikerin für unabdingbar.

Plädoyer für eine Frau "am ersten Platz im Staate"

Das Bundespräsidentenamt sollte laut Göring-Eckardt eine Frau bekleiden. Man habe noch nicht einmal ein Parlament, das paritätisch besetzt sei. Dann müsse wenigstens am ersten Platz im Staate eine Frau sein, betonte die Grünen-Politikerin. Sie selbst strebe das Amt derzeit nicht an.



Der frühere Außenminister Steinmeier wurde im Februar 2017 zum Bundespräsidenten gewählt. Seine Amtszeit endet nach fünf Jahren 2022. Eine anschließende Wiederwahl wäre einmal zulässig.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.