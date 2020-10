Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung hält Bundeskanzlerin Merkel den Zusammenhalt in Deutschland weiter für eine große Zukunftsaufgabe.

Dafür werde man sehr viel Kraft aufbringen müssen, sagte die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und betonte, sie sehe große Fortschritte bei der Angleichung des Lebensstandards zwischen Ost und West. Sie habe aber auch Verständnis dafür, dass sich manche Menschen in Ostdeutschland als Bürger zweiter Klasse fühlten. Dafür gebe es Auslöser wie etwa verpasste Lebenschancen. Zugleich würdigte die Kanzlerin die Lebensleistung der Menschen aus der ehemaligen DDR.



Bundestagspräsident Schäuble kritisierte mit Blick auf den morgigen Feiertag, die Deutschen hätten vor allem an Jahrestagen eine Neigung, zu hinterfragen, was alles nicht gut gelungen sei. Dabei gehe es Deutschland verglichen mit anderen Ländern "ziemlich gut", sagte er dem Senderverbund RTL/ntv.



Der ehemalige Kanzleramtschef Seiters bezeichnete die Deutsche Einheit rückblickend als ein Wunder. Er erinnere sich vor allem an das atemberaubende Tempo der damaligen Entwicklung, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

