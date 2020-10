Bundespräsident Steinmeier hat zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Vereinigungsprozess aufgerufen. Dazu gehöre auch, offen über Fehler und Ungerechtigkeiten zu sprechen, sagte Steinmeier beim zentralen Festakt in Potsdam.

Der Umbruch habe die Menschen im Osten ungleich härter getroffen als die im Westen. Auch 30 Jahre nach dem Ende der DDR fehle es an einer gemeinsamen Lesart der Vereinigungsgeschichte. Steinmeier sprach in diesem Zusammenhang etwa die Treuhandanstalt an, die mit der Privatisierung der DDR-Staatsbetriebe betraut war. Wenn Menschen sich dauerhaft zurückgesetzt fühlten, dann bröckele der Zusammenhalt und steige das Misstrauen in die Politik, warnte der Bundespräsident. Zuvor hatten Amts- und Würdenträger in Potsdam mit einem ökumenischen Gottesdienst die zentralen Feiern begonnen.



Auch im sächsischen Landtag in Dresden wurde an den Jahrestag erinnert. Aus Protest gegen den ehemaligen Bürgerrechtler Vaatz als Festredner nahmen dort zahlreiche Abgeordnete von Linken und Grünen, aber auch des Koalitionspartners SPD, nicht an der Feierstunde teil. Äußerungen des CDU-Politikers wurden als trennend, spaltend und polarisierend kritisiert.

