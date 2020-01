In Berlin wird an die Erstürmung der Stasi-Zentrale vor 30 Jahren erinnert. Bundespräsident Steinmeier würdigte die Öffnung der Stasi-Akten nach dem Mauerfall als zutiefst demokratischen Akt.

Bei einem Besuch im Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin sagte Steinmeier, die Offenlegung sei zwar schmerzhaft gewesen, weil sie zutage gefördert habe, wie das SED-Regime Freundschaften vergiftet und Familien zerstört habe. Doch zugleich werde dieses Wissen gebraucht, um wachsam und wehrhaft für die Demokratie zu sein. Dies müsse man an die nächsten Generationen weitergeben.



Die Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg wurde am 15. Januar 1990 gestürmt. Bürgerrechtler verhinderten dadurch die weitere Vernichtung von Stasi-Akten.



Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Jahn, sieht das als Ereignis von Weltrang. Der frühere Bürgerrechtler war damals in Berlin-Lichtenberg als Journalist zugegen. Er sagte der "Nordwest-Zeitung" aus Oldenburg, zum ersten Mal überhaupt hätten Bürgerinnen und Bürger die Dienststellen einer Geheimpolizei besetzt, die Akten gesichert und später der Gesellschaft zugänglich gemacht. Das sei zum Vorbild geworden. Wörtlich sagte Jahn: "Wir haben hier weltweit ein Zeichen gesetzt".