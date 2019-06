Ungarn und Österreich haben an die Grenzöffnung vor 30 Jahren erinnert.

Die Außenminister beider Länder trafen sich genau an der Stelle nahe dem ungarischen Grenzort Sopron, an der ihre Amtsvorgänger damals symbolisch den Stacheldraht an der Ostblockgrenze durchschnitten. Bis zum Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 flohen nach der Grenzöffnung zehntausende DDR-Bürger über Ungarn und Österreich nach Westdeutschland.



Der österreichische Außenminister Schallenberg sagte, 1989 habe es einen Wind des Optimismus, des Mutes, des Willens zur Veränderung gegeben. Dieser Wind fehle heute in der EU. Er rief dazu auf, das europäische Projekt im Sinne der Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit weiterzuverfolgen. Der ungarische Außenminister Szijjarto betonte dagegen die Verteidigung nationaler Interessen und sprach sich für ein starkes christliches Europa aus stolzen und freien Nationen aus.