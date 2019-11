Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls beginnt in Berlin eine Erinnerungswoche. Am Montag wird Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD) die Reihe mit mehr als 200 Veranstaltungen auf dem Alexanderplatz eröffnen.

Dort hatten am 4. November Hunderttausende Ostdeutsche für die Demokratie demonstriert. Mit einer Performance soll dieses Ereignis nachempfunden werden. Im Abgeordnetenhaus sind Nachwirkungen der Friedlichen Revolution Thema. Dort ist Marianne Birthler, damalige Rednerin auf dem Alexanderplatz und DDR-Oppositionelle, zu Gast. Am Brandenburger Tor wird eine Kunstinstallation gezeigt - rund 30.000 Zettel mit Wünschen und Botschaften von Menschen werden als "Freiheitswolke" über der Straße des 17. Juni aufgespannt.

7 Tage - 7 Orte

Das Motto der Gedenkwoche lautet "7 Tage - 7 Orte" und bis zum 10. November sind an authentischen Berliner Orten unter anderem Lesungen, Installationen und Ausstellungen geplant.



Am Jahrestag des Mauerfalls am Samtag werden Bundespräsident Steinmeier sowie Bundeskanzlerin Merkel (CDU) zu dem zentralen Gedenken in der Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße erwartet. Am Brandenburger Tor findet an dem Abend eine große Bühnenshow statt.