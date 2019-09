Viele Menschen werden sich erinnern, was sie am Abend des 9. November 1989 gemacht haben – als die Berliner Mauer fiel. Zwischen Schabowsky-Pressekonferenz und "Wir sind das Volk"-Rufen lagen sich Menschen aus Ost und West in den Armen – das damals wohl "glücklichste Volk der Welt".

30 Jahre Mauerfall - persönlicher Blick unsere Landeskorrespondenten

Unsere Landeskorrespondenten und Landeskorrespondentinnen aus den 16 Bundesländern berichten, wie sie den Mauerfall und die Zeit davor und danach erlebt haben:

Dietrich Mohaupt - Niedersachsen

(Klaus-Dietmar Gabbert / dpa-Zentralbild / ZB)Sehnsuchtsort Brocken

Der Brocken lag für Westdeutsche jahrzehntelang unerreichbar hinter dem Eisernen Vorhang. Aber auch DDR-Bürger durften den Gipfel mit seinen Spionageanlagen nicht betreten. Dietrich Mohaupt erinnert sich mit seiner Tante an die erste Wanderung auf den Brocken, im Dezember 1989.

Henry Bernhard - Thüringen

(Deutschlandradio/Henry Bernhard )Die Angst marschierte bei den Demonstrationen in Dresden mit

Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 war der vorläufige Höhepunkt einer Reihe von Entwicklungen, die zum Untergang der DDR führten. Ab September 1989 fanden Demonstrationen der Bürgerrechtsbewegung statt. Unser Landeskorrespondent für Thüringen war mit dabei.

Axel Schröder - Hamburg

(Deutschlandradiuo/Axel Schröder)Johnny Workman – Bademeister und US-Spion

Breiter Akzent, kräftig gebaut, immer gute Laune. So lernte Dlf-Landeskorrespondent Axel Schröder als 15-Jähriger den Bademeister Johnny Workman kennen. Was er damals nicht weiß, der US-Amerikaner aus San Diego war vorher ein Spion, der direkt an der Grenze zur DDR arbeitete.

Christoph Richter - Sachsen-Anhalt

(picture alliance / dpa-Zentralbild / Peter Zimmermann)Als Staatsfeind zurück in den Osten

Am 9. November 1989 fuhr Christoph Richter, mit fünf anderen in einen Fiat Panda gezwängt, Richtung deutsch-deutsche Grenze. Der frühere DDR-Bürger war voller Panik: Ende der 80er-Jahre aus der DDR geflohen, wusste er nicht, was ihn nun erwarten würde. Richter, heute Dlf-Korresponent, erinnert sich.