Vor dem Tag der Deutschen Einheit in der kommenden Woche hat Bundeskanzlerin Merkel das Verdienst der DDR-Bürger für den Mauerfall gewürdigt.

Sie hätten viel Mut aufgebracht, um die deutsche Einheit Realität werden zu lassen, sagte die Kanzlerin in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Auf der anderen Seite gab es nach Merkels Worten auch ein mutiges Vorangehen der damaligen Bundesregierung, um gemeinsam mit den Alliierten die deutsche Einheit realisieren zu können. Dieser Mut sei auch heute wieder gefragt. Zudem sei es weiter ein großes Projekt, in allen Teilen Deutschlands gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen.



In Prag erinnert die deutsche Botschaft am Nachmittag mit einem "Fest der Freiheit" an den Tag vor 30 Jahren, an dem der damalige Bundesaußenminister Genscher die Ausreise tausender DDR-Flüchtlinge verkündete.