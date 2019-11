In Berlin haben die Feiern anlässlich des Mauerfalls vor 30 Jahren begonnen. Der Regierende Bürgermeister Müller eröffnete eine Veranstaltung mit Videoprojektionen sowie Licht- und Toneffekten auf dem Alexanderplatz. Dort hatten vor genau 30 Jahren hunderttausende Ostdeutsche für Meinungsfreiheit und Demokratie demonstriert.

Mit einer Performance soll dieses Ereignis nachempfunden werden. Der SPD-Politiker Müller sagte, heute müsse von Berlin als Stadt der Freiheit das Signal ausgehen, dass man gegen jede Form der Ausgrenzung kämpfe.



Im Abgeordnetenhaus sind Nachwirkungen der Friedlichen Revolution Thema. Dort ist Marianne Birthler, damalige Rednerin auf dem Alexanderplatz und DDR-Oppositionelle, zu Gast. Am Brandenburger Tor wird eine Kunstinstallation gezeigt - rund 30.000 Zettel mit Wünschen und Botschaften von Menschen werden als "Freiheitswolke" über der Straße des 17. Juni aufgespannt.

7 Tage - 7 Orte

Das Motto der Gedenkwoche lautet "7 Tage - 7 Orte", und bis zum 10. November sind an Berliner Erinnerungsorten unter anderem Lesungen, Installationen und Ausstellungen geplant.



Am eigentlichen Jahrestag des Mauerfalls am 9. November werden Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel zur zentralen Veranstaltung in der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße erwartet. Am Brandenburger Tor ist für den Abend ein großes Bühnenprogramm geplant. Insgesamt sind bis zum Ende der Woche mehr als 200 Lesungen, Installationen und Ausstellungen geplant.