Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig möchte, dass der 30. Jahrestag des Mauerfalls im Herbst mit Volksfesten entlang der früheren innerdeutschen Grenze gefeiert wird.

Die SPD-Politikerin sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Millionen Menschen in Ost und West erinnerten sich an dieses einzigartige Glücksgefühl, als die Grenzen plötzlich offen gewesen seien. Größere Feiern am 9. November würden auch nicht den Festakt am 3. Oktober in den Schatten stellen.



Schwesig plädierte zudem für eine schnellere Angleichung der Ostrenten an das Westniveau. Die Menschen dürften nicht das Gefühl haben, Bürger zweiter Klasse zu sein. Bislang will die Bundesregierung das Rentenniveau stufenweise bis 2025 angleichen.