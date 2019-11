Bundespräsident Steinmeier hat den Fall der Mauer vor 30 Jahren als großes Glück für Deutschland bezeichnet.

Die Ereignisse der Nacht des 9. Novembers seien ein Geschenk für alle Deutschen gewesen, sagte Steinmeier in Berlin. Zugleich sei aber auch zu spüren, dass vielen Menschen heute weniger zum Feiern zumute sei, als noch vor fünf oder zehn Jahren. Die Risse in der Gesellschaft würden immer tiefer, das schlage sich auch immer deutlicher in Wahlergebnissen nieder.



In einem Brief dankte Steinmeier dem früheren sowjetischen Staatspräsidenten Gorbatschow. Ohne dessen mutige Entscheidungen seien die friedliche Wiedereinigung Deutschlands und das Ende der Teilung Europas nicht möglich gewesen. Der heute 88-jährige Gorbatschow war von März 1990 bis Dezember 1991 Präsident der Sowjetunion.