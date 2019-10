30 Jahre nach Beginn der friedlichen Revolution in der damaligen DDR hat Bundespräsident Steinmeier einen neuen Solidarpakt für Deutschland gefordert.

Gebraucht werde ein "Solidarpakt der Wertschätzung", sagte Steinmeier bei einem Festakt in Erinnerung an die Leipziger Großdemonstration vom 9. Oktober 1989. Er sehe ein Land, durch das sich Risse zögen. Diese Risse spiegelten sich nicht nur in Wahlergebnissen wider, meinte Steinmeier, sondern vor allem in der Art und Weise, wie die Menschen übereinander redeten.

"Die Deutschen müssen einander zuhören"

Der Bundespräsident rief dazu auf, einander zuzuhören, sich gegenseitig zu respektieren und andere Standpunkte zu ertragen. Wer andere abschreibe, ausgrenze oder aufgebe, der habe im Grunde genommen auch die Demokratie schon abgeschrieben.

Erinnerung an die Großdemonstration

Bei der Feierstunde im Leipziger Gewandhaus dankte Steinmeier den zehntausenden Menschen, die vor 30 Jahren in der sächsischen Stadt Geschichte geschrieben hätten. Damals stellten sich rund 70.000 Frauen und Männer mit den Rufen "Keine Gewalt" und "Wir sind das Volk" den DDR-Sicherheitskräften entgegen. Das waren so viele wie nie zuvor. Polizei und Armee griffen nicht ein.



Daher gilt der 9. Oktober als entscheidender Tag des Wendeherbsts. Vier Wochen später fiel die Mauer, nachdem es auch in anderen Städten der DDR Massenproteste gegeben hatte.