30 Jahre nach dem Unglück auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein gedenken dort Hinterbliebene und Überlebende der Opfer.

Am 28. August 1988 war bei einer Kunstflug-Schau eine Maschine in die Zuschauer gestürzt und explodiert. 70 Menschen starben und etwa 1.000 wurden verletzt. An der Gedenkveranstaltung wollen die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sowie die früheren Regierungschefs Beck und Vogel teilnehmen. Die Trauerfeier beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst und endet in einem öffentlichen Gedenken am Mahnmal, das außerhalb des Militärflughafens in Ramstein steht.



Am vergangenen Mittwoch hatte bereits der rheinland-pfälzische Landtag der Opfer gedacht.