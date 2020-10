Finanzminister Scholz hat die Deutsche Einheit im Bundestag als Erfolgsgeschichte bezeichnet. In den vergangenen 30 Jahren sei viel geglückt, Deutschland sei in dieser Zeit ein Land geworden. Die Publizistin Jana Hensel warb im DLF Kultur dafür, die deutsche Einheit nicht auf die Annäherung von Ost und West zu verengen. Auch andere Persönlichkeiten äußerten sich anlässlich des bevorstehenden morgigen Feiertags.

In der Bundestagsdebatte zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit betonte der SPD-Politiker und Vizekanzler Scholz auch, es gebe noch Dinge zu tun. So seien Löhne, Gehälter und Renten in Ost und West immer noch unterschiedlich. Der FDP-Vorsitzende Lindner erklärte, die Revolution 1989 sei hart erkämpft worden. Sie habe gezeigt, dass man mit Mut und dem Drang nach Freiheit friedlich Diktaturen stürzen könne. AfD-Chef Chrupalla nannte die Wiedervereinigung einen patriotischen Akt. Die Menschen im Osten hätten alles für die Freiheit riskiert und für ihr Land gekämpft.



Bundeskanzlerin Merkel sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sie sehe 30 Jahre nach der Wiedervereinigung große Fortschritte bei der Angleichung des Lebensstandards zwischen Ost und West. Sie habe aber auch Verständnis dafür, dass sich manche Menschen in Ostdeutschland als Bürger zweiter Klasse fühlten. Dafür gebe es Auslöser wie etwa verpasste Lebenschancen. Zugleich würdigte die CDU-Politikerin die Lebensleistung der Menschen aus der ehemaligen DDR.

Schäuble räumt Fehler ein

Bundestagspräsident Schäuble wies auf Versäumnisse bei der Gestaltung der deutschen Vereinigung vor 30 Jahren hin. Als einen der größten Mängel benannte er die Anerkennung der beruflichen Qualifikation von Menschen aus der DDR. Konkret sagte der damalige Bundesinnenminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Wir haben die Fähigkeiten vieler Menschen unterschätzt, das hat sich sicherlich auf das Selbstwertgefühl der Ostdeutschen ausgewirkt." Auf die Frage, was die DDR in das wiedervereinigte Deutschland eingebracht habe, sagte Schäuble: "Menschen - mit all ihren Facetten."

Gleiche Chancen für alle

Die Publizistin Jana Hensel warb dafür, die deutsche Einheit nicht auf die Annäherung von Ost und West zu verengen. Die Frage sei nicht mehr, "ob wir zusammengehören oder nicht, ob wir ein Volk sind oder nicht" - daran gebe es keinen Zweifel, schreibt Hensel in einem Kommentar für DLF Kultur. Wichtiger sei vielmehr, auf welche Art und Weise die Deutschen momentan zusammenlebten und wie sie in Zukunft zusammenleben wollten. "So gewendet bildet der Satz von Willy Brandt plötzlich kein Dogma mehr, sondern er wird zu einem Möglichkeitstraum".



Den Schwerpunkt sollte man laut der Schriftstellerin künftig darauf legen, wie wirklich gleiche Chancen auf Bildung, auf gesellschaftlichen Aufstieg und auf Wohlstand für alle gelten könnten. Denn einen ähnlichen Lebensstandard wie die Westdeutschen hätten die Ostdeutschen auch nach 30 Jahren noch nicht erreicht, so Hensel. Darin glichen sie Menschen mit Migrationsgeschichte.

"Historisch nicht bedeutsam"

Der Fall der Mauer am 9. November 1989 und damit knapp ein Jahr vor der offiziellen Wiedervereinigung war nach Ansicht des damaligen französischen Außenministers, Védrine, historisch gesehen kein großer Einschnitt. Jeder habe gewusst, dass das kommen würde, sagte Védrine im Deutschlandfunk. Schon einige Monate zuvor hätten Ostdeutsche Ostdeutschland verlassen; Gorbatschow habe schon seit 1986 gesagt, dass er niemals Gewalt anwenden würde, um kommunistische Regime in Osteuropa an der Macht zu halten. Es sei also ein Prozess gewesen. Dessen Abschluss bildete laut Védrine das Ende der UdSSR im Dezember 1991. Der Fall der Mauer hingegen sei eher auf der Gefühlsebene ein gewaltiges Ereignis gewesen, er war "spektakulär, bewegend, einmalig für die Menschen in Berlin, historisch aber nicht so wichtig, wie häufig behauptet wird."

Gauck beklagt Verlust der Nähe

Die emotionale Ebene der Wende betonte auch der ehemalige Bundespräsident Gauck. Er sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das Merkwürdige sei, dass "selbst bei Menschen wie mir, der ich der DDR keine Träne nachweine, mitunter ein ganz unpolitisches Gefühl des Abschieds oder einer irgendwie kaum erklärbaren Traurigkeit entsteht". In der Zeit der Unterdrückung hätten Menschen ihre kleinen Gegenwelten gesucht und gebaut. Dadurch sei vielfach eine Wärme und eine Intensität des Miteinanders entstanden, die die Kälte der Diktatur erträglich machten. Diese Nähe und Intensität, so Gauck, "gab es dann später so nicht mehr."

