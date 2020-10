Bei der zentralen Feier zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung haben die Kirchen zum Engagement für die Demokratie und die deutsche Einheit aufgerufen. In der Kirche St. Peter und Paul in Potsdam warnte Berlins Erzbischof Koch vor einer weiteren gesellschaftlichen Polarisierung in Deutschland. Schnell könnten die Menschen die Demokratie verschleudern, wenn sie nicht aufpassten.

Jeder Einzelne müsse für sie eintreten und Anfeindungen konsequent entgegentreten. Der evangelische Landesbischof Stäblein erinnerte an Menschen in anderen Ländern, die nicht in Demokratie und Freiheit leben könnten und stattdessen weggesperrt würden wie in Belarus und Hongkong.



Wegen der Hygiene- und Abstandsregeln nahmen an dem Gottesdienst lediglich 130 Gäste teil, darunter Bundespräsident Steinmeier, Kanzlerin Merkel, Bundestagspräsident Schäuble und der Präsident des Bundesrats, Woidke. Zum anschließenden Festakt in der Metropolis-Halle kommen rund 230 Menschen. Dort wird Steinmeier die Hauptansprache halten.



Der Deutschlandfunk überträgt den Festakt nach den Nachrichten.

