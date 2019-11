Polizeibehörden in 30 europäischen Staaten sind mit einer gemeinsamen Cyber-Attacke gegen islamistische Propagandanetzwerke im Internet vorgegangen.

Wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte, wurden in den vergangenen Tagen rund 26.000 Inhalte mit Bezug zur IS-Terrormiliz gelöscht, darunter Propaganda-Videos und Konten in Onlinediensten, die Terrorismus und gewalttätigen Extremismus glorifizierten oder unterstützten. Zudem seien viele Messenger-Kanäle und -gruppen gesperrt worden, hieß es weiter. Die Cyber-Attacke wurde von der europäischen Polizeibehörde Europol koordiniert und richtete sich insbesondere gegen das IS-Sprachrohr Amaq. Über das Propagandamedium reklamieren die Islamisten vielfach nach Anschlägen die Täterschaft für sich.