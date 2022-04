Archivbild nach dem Einschlag einer Rakete in Kramatorsk. (afp / Volodimir Shuwajew)

Zudem wurden rund 100 Personen verletzt, wie die staatliche ukrainische Eisenbahngesellschaft mitteilte. Von dem Bahnhof aus wollten demnach Zivilisten in sicherere Gebiete der Ukraine reisen. In der Nacht waren bei einem Raketenbeschuss der Region um Odessa am Schwarzen Meer Infrastruktur-Einrichtungen getroffen worden, wie die Internetzeitung "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf den Stadtrat Odessas berichtete. Angaben zu möglichen Opfern und zum Ausmaß der Schäden liegen hier noch nicht vor.

Im Zuge des Rückzugs der russischen Truppen aus dem Nordosten der Ukraine sind dort inzwischen auch die Stadt Sumy und deren Umgebung wieder unter ukrainischer Kontrolle. Die Region sei frei von russischen Einheiten, teilten die örtlichen Behörden auf Facebook mit. Sie warnten rückkehrende Zivilisten vor Gefahren durch verminte Wege und Straßen.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.