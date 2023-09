Vor allem Jungen und Mädchen leiden nach Angaben von Unicef an den Folgen der Flut-Katastrophe in Libyen. (AFP / ABDULLAH DOMA)

Der Leiter von Unicef in Libyen, Servadei, sagte, die Folgen von Überschwemmungen seien für Kinder oft tödlicher als die extremen Wetterereignisse selbst.

Erste THW-Lieferung angekommen

Am Abend war eine erste Lieferung des Technischen Hilfswerks im Überschwemmungsgebiet eingetroffen. Wie ein Sprecher des THW mitteilte, landeten am Abend zwei Bundeswehrflugzeuge mit insgesamt 30 Tonnen Hilfsgütern in Bengasi. An Bord waren unter anderem Zelte, Feldbetten, Stromgeneratoren und Wasserfilter.

Die Europäische Union weitete unterdessen ihre Hilfe aus. Frankreich, Italien und die Niederlande entsandten unter anderem medizinisches Personal, Taucherteams sowie Logistikexperten in das nordafrikanische Land. Nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond ist die Zahl der Toten in Libyen inzwischen auf mehr als 11.300 Menschen gestiegen. Die Behörden gehen von weit mehr Opfern aus.

Klein kritisiert Kürzungen in der Krisenhilfe

Angesichts der Naturkatastrophen in Libyen und Marokko kritisierte der entwicklungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Klein, die Pläne der Bundesregierung, bei der Krisenhilfe zu sparen. Der CDU-Politiker sagte der "Rheinischen Post", gerade wetterbedingte Katatstrophen würden aufgrund des Klimawandels weiter zunehmen. Daher sei es völlig verkehrt, wenn die Ampel bei der humanitären Hilfe und den Krisentiteln, mit denen schnell geholfen werden könne, im Haushalt 2024 überdurchschnittlich kürzen wolle. Durch den sinkenden Etat sei zudem weniger finanzieller Spielraum vorhanden, um auf Herausforderungen zu reagieren, die auch einen langfristigeren Einsatz erfordern.

