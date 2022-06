Verkehrspolitik

Autos auf der Autobahn (picture alliance / Daniel Reinhardt | Daniel Reinhardt)

Dazu haben sie einen Brief an das EU-Parlament geschrieben. Dort soll bald über das komplette Aus für den Verbrennungsmotor bei Fahrzeug-Neuzulassungen ab 2035 abgestimmt werden. Zwar betonen die Forschenden in ihrem Brief, dass die ehrgeizigen CO2-Reduktionsziele der EU richtig seien. Aber sie warnen auch, dass zuerst ausreichend alternative erneuerbare Treibstoffe vorhanden sein müssten. Mit Blick auf Elektroautos geben die Forschenden zu bedenken, dass deren CO2-Emissionen oft deutlich höher seien als angegeben. Es sei daher falsch, beim Klimaschutz nur auf E-Autos zu setzen. Zudem würde dadurch auch eine Abhängigkeit von Rohstoffen aus China entstehen.

