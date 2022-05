EU-Kommission

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (Jean-Francois Badias/AP Photo)

Von der Leyen schlug vor, das Energiesparziel der EU für 2030 von neun auf 13 Prozent zu erhöhen. Zudem sollte das Ziel für den Anteil erneuerbarer Energien in der EU bis 2030 von 40 Prozent auf 45 Prozent heraufgesetzt werden.

Um das zu erreichen, will die Kommission unter anderem Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energie-Projekte verkürzen, eine Solardachpflicht einführen und mehr klimafreundlichen Wasserstoff importieren. Außerdem soll in Infrastruktur investiert werden - etwa in Stromnetze, Gas- und Ölleitungen. Länder wie Ungarn, die besonders von russischem Öl abhängig sind, sollen insgesamt bis zu zwei Milliarden Euro erhalten, um davon loszukommen.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen müssen noch mit den EU-Ländern und dem Europaparlament verhandelt werden.

Weiterführende Informationen

