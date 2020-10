Zur geplanten Inbetriebnahme des neuen Haupstadtflughafens BER am 31. Oktober sind in Schönefeld mehrere Kundgebungen und Protestaktionen geplant.

Die Gruppe "Am Boden bleiben" ruft dazu auf, die Eröffnung zu stören. Am Wochenende des 30. Oktober bis 1. November werden man entschlossen die Eröffnung des BER in Berlin blockieren. Die Jugend des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) will als Zeichen für den Klimaschutz bunte Drachen steigen lassen. Der Flughafen sei ein neue riesige Emissionsschleuder, hieß es. Insbesondere innerdeutsche Flüge seien klimapolitischer Irrsinn. Vom alten Schönefelder Terminal soll die Demonstration zum Neubau führen.



Berliner Taxifahrer planen derweil eine Sternfahrt mit 1.000 Fahrzeugen zum neuen Terminal. Sie protestieren dagegen, dass zunächst nur 300 Berliner Kollegen die Genehmigung erhalten, am BER Fahrgäste aufzunehmen - so wie es auch nur 300 Fahrer aus dem Landkreis Dahme-Spreewald dürfen, das ist der Kompromiss nach einem langen Streit zwischen Berlin und dem Kreis. In Berlin gibt es aber mehr als 7.000 Taxis.

Probebetrieb zu Ende gegangen

Am neuen Hauptstadtflughafen ging heute der mehrmonatige Probebetrieb zu Ende. Seit Juni hatten 9.000 freiwillige Test-Passagiere alle Abläufe im neuen Terminal geprobt - von der Ankunft über den Check-In bis zum Gate. Auch die Abläufe auf dem unter dem Flughafen gelegenen Bahnhof wurden getestet. Eine Sprecherin sagte, man sei sehr zufrieden mit dem Ergebnis, die Prozesse liefen stabil. Flughafenchef Lütke Daldrup hatte zuvor bereits deutlich gemacht, dass die Testläufe keine schwerwiegenden Mängel zu Tage gefördert haben.



Der "Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt" - so der vollständige Name - sollte ursprünglich im November 2011 eröffnet werden. Aufgrund zahlreicher Baupannen musste der Termin immer wieder verschoben werden.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.