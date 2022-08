Mehrere Verletzte bei Achterbahn-Unfall im Legoland (Stefan Puchner/dpa)

Ein Polizeisprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein Zug der Achterbahn habe abbremsen müssen. Ein weiterer Zug sei dann auf diesen aufgefahren. Laut Freizeitpark "Legoland" ereignete sich der Unfall im Bahnhofsbereich der Fahrattraktion. Die Ursache für den Zusammenstoß ist noch unklar.

Am vergangenen Samstag hatte es in einem Freizeitpark in Klotten an der Mosel in Rheinland-Pfalz einen tödlichen Vorfall bei einer Achterbahnfahrt gegeben. Eine 57-jährige Frau war während der Fahrt aus einem Zug gestürzt.

