O2 Academy in Brixton: Eine Frau starb nach dem Gedränge im Konzert am 15.12.2022 (AP / Kirsty O'Connor)

Die Frau starb heute früh im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Frauen befinden sich noch in kritischem Zustand. Insgesamt wurden am Donnerstagabend acht Menschen in Kliniken gebracht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen noch.

Im südlichen Stadtteil Brixton hatte eine große Zahl von Menschen versucht, sich ohne Tickets den Zugang zur Konzertarena "O2 Academy" zu erzwingen. Der Vorfall ereignete sich wegen eines Auftritts des nigerianischen Sängers Asake, der daraufhin abgebrochen wurde.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.