Die zerstörte Fassade eines Wohnhauses in Kiew (AP / Andrew Kravchenko)

Dabei wurden nach ukrainischen Angaben fünf Menschen durch herabstürzende Trümmerteile verletzt. Der zuständige ukrainische Netzbetreiber berichtete zudem von beschädigten Stromnetzen in fünf Regionen. Die Hauptinfrastruktur für Energie sei jedoch nicht beschädigt.

Das russische Militär hatte in der Nacht groß angelegte Luftangriffe auf insgesamt 127 Ziele in Kiew und weitere Teile des Landes durchgeführt. Dabei wurden laut ukrainischem Verteidungsmininisterium drei Menschen getötet. Vermutet wird, dass die verstärkten russischen Angriffe im Zusammenhang mit dem 9. Mai stehen, der in Russland als Tag des Sieges über Nazi-Deutschland gilt und der traditionell mit einer Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau begangen wird.

Unterdessen wirft die Ukraine Russland vor, sich nicht mehr an das Getreideabkommen zu halten. Nach ukrainischen Angaben weigert sich Russland derzeit, ankommende Schiffe zu registrieren und zu inspizieren. Dieses Vorgehen widerspreche den Bedingungen der Vereinbarung.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 08.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.