Gabriel Boric nach dem Sieg inmitten seiner Anhänger.

Boric kommt auf mehr als 55 Prozent, Kast nur auf knapp 44 Prozent. Im ersten Wahlgang hatte Kast noch vorn gelegen. Er gratulierte Boric inzwischen persönlich. Dieser wird mit 35 Jahren der jüngste Präsident in der Geschichte Chiles.

Die Präsidentschaftswahl galt als Richtungswahl für das südamerikanische Land. Der deutschstämmige Kast ist ein Anhänger des neoliberalen Wirtschaftsmodells des früheren Militärdiktators Pinochet. Boric will das Land dagegen wirtschaftspolitisch vom Pinochet-Erbe lösen, das er für die große soziale Ungleichheit in Chile verantwortlich macht. Er setzt sich für eine Reform des privaten Rentensystems und eine stärkere Rolle des Staates im Gesundheits- und Bildungswesen ein. In seiner Siegesrede versprach er, strukturelle Reformen verantwortungsvoll anzugehen, die Umwelt zu schützen und sich gegen Sexismus einzusetzen.

