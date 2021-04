In der Ukraine wird heute an die Opfer der Explosion im Atomkraftwerk Tschernobyl im Jahr 1986 erinnert. Zugleich bemüht sich das Land aber um ein anderes Image der Region - und versucht, Besucher anzulocken.

Das Unglück von Tschernobyl gilt als die größte Katastrophe der zivilen Nutzung der Kernkraft. Es gab tausende Tote und Verletzte, zehntausende Menschen wurden umgesiedelt und verstrahlte Landstriche um die Atomruine gesperrt. In der Ukraine wird heute an die Opfer erinnert. Wegen der Corona-Pandemie sind allerdings keine größeren Veranstaltungen geplant.

Sperrgebiet soll wieder aufleben

Nach dem Willen der Regierung in Kiew soll statt des Unglücks ohnehin der gelungene Wiederaufbau im Vordergrund stehen. Sie bemüht sich, die Region um den Reaktor wiederzubeleben. Tschernobyl sei ein Ort der Tragödie und der Erinnerung, sagt der stellvertretende Umweltminister Boruchowskji. Aber es sei auch ein Ort, an dem man sehen könne, wie Menschen die Folgen einer globalen Katastrophe bewältigten.



Tatsächlich versucht man in der Ukraine, Besucher in das Gebiet zu locken. Die Behörden sprechen inzwischen sogar von Massentourismus. Das Gedenken an die Opfer will man dabei nicht vergessen. Aber: Man müsse an jedem Jahrestag daran erinnern, dass das auch ein Tag des Sieges sei, sagt ein Touristik-Unternehmer mit Blick auf den Wiederaufbau. Eine der traurigen Attraktionen für Reisende sind die Ruinen von Pripjat, einst eine moderne Arbeiterstadt mit 50.000 Einwohnern. Die Stadt soll nach dem Willen der Behörden zu einem Unesco-Welterbe erklärt werden.

Erinnerung an Schicksal der "Liquidatoren"

"Tschernobyl darf sich nicht wiederholen", betont die ukrainische Ärztin Paulina Zerluk. Die Neurologin, die heute in Deutschland lebt, war gemeinsam mit Kollegen kurz nach dem Unglück in die betroffene Region geschickt worden - ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen. "Wir haben den Tod gesehen", sagt Zerluk im Deutschlandfunk (Audio-Link). Sie wünscht sich, dass der Einsatz der sogenannten Liquidatoren angemessen gewürdigt wird. Die Medizinerin hat bereits 2017 ausführlich von ihren Erfahrungen berichtet.

Forscher: Deutscher Atomausstieg "alternativlos"

Der Klimaforscher und Atomkraftgegner Mojib Latif bezeichnete den deutschen Ausstieg aus der Atomkraft als alternativlos. Die Risiken der Atomkraft seien sehr groß; jede Technik versage irgendwann und auch der Mensch mache Fehler, sagte Latif im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl sei nicht das erste und auch nicht das letzte Unglück gewesen.



Ähnlich hatte sich gestern auch Umweltministerin Schulze geäußert. Der Unfall habe gezeigt, wie unverzeihlich die Atomkraft gegenüber menschlichen Fehlern und wie unbeherrschbar ihre Risiken sein könnten, meinte die SPD-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.