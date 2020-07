35 Jahre Start der Mission "Giotto" Die Raumsonde für den Kometen Halley

Morgen vor 35 Jahren startete in Französisch Guyana die letzte Ariane-1-Rakete in den Weltraum. Das wäre kaum der Rede wert, hätte sich nicht damals zum ersten Mal eine interplanetare Raumsonde der Europäischen Weltraumorganisation ESA an Bord befunden.

Von Hermann-Michael Hahn

