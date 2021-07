Ulrichsberg pflegt eine Tradition des eigentlich nicht Tradierbaren: Denn die ad hoc komponierten, also spontan zusammengestellten Klanggebilde der freien Improvisation sind - anders als jene ausnotierter Komposition - nie genau wiederholbar. Just dieses Prinzip bildet das inhaltliche Zentrum des Ulrichsberger Kaleidophon Festivals.

Die Liste der international renommierten Musikerinnen und Musiker, die in 35 Festivaljahren in der zum Konzertsaal ausgebauten Dorfscheune zu hören waren, ist beeindruckend. Die von der Pandemie gezeichnete Ausgabe 2021 lief unter besonderen Herausforderungen. Sie war herausgefordert, ihr Publikum per Livestream und via Rundfunk zu erreichen.