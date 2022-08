In China sind einige Menschen an einem neu nachgewiesenen Henipavirus erkrankt. (IMAGO / ZUMA Wire /Andre M. Chang)

Die Infektionen traten in den Provinzen Shangdong und Henan vor allem bei Farmern auf, die zuvor in engem Kontakt mit Tieren standen, wie ein Team von Wissenschaftlern aus China, Singapur und Australien im Fachmagazin "New England Journal of Medicine".

Ein Teil der Patienten litt unter Symptomen wie Fieber, Müdigkeit, Husten und Muskelschmerzen. Bei einem Teil der Patienten gab es Hinweise auf Leber- und Nierenschäden. Die Infektionen wurden im Zeitraum zwischen Ende 2018 und Anfang 2021 entdeckt. Hinweise auf eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch seien nicht gefunden worden. Bei dem Erreger handelt es sich um das sogenannte Langya-Henipavirus (LayV).

