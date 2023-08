Twitter, das inzwischen X heißt, muss 350.000 Dollar Strafe zahlen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Dwyer)

Das inzwischen in X umbenannte Unternehmen muss wegen Missachtung einer richterlichen Anweisung eine Strafe von 350.000 Dollar zahlen. Konkret ging es um einen Durchsuchungsbeschluss des Sonderermittlers Smith, der Trumps Twitter-Konto überprüfen ließ. Der Konzern hielt sich nicht an die Auflage, die Prüfung vor Trump geheim zu halten. Twitter berief sich damals auf den ersten Verfassungszusatz, in dem unter anderem die Redefreiheit garantiert wird.

Smith untersucht die Rolle, die Trump beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gespielt hat. Vergangene Woche wurde in Washington gegen den Ex-Präsidenten Anklage erhoben.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.